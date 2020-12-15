Бывшего гендиректора АО «КЧУС» проверят на преднамеренное банкротство

Сейчас прокуратура проводит проверку застройщика, объявившего себя банкротом. Фото: прокуратура Кировской области

Гендиректора АО «КЧУС» признали банкротом по решению областного Арбитражного суда. Как сообщает региональная прокуратура, сейчас его имущество реализуют на покрытие долгов. В рамках банкротства конкурсный управляющий предъявил суду 12 заявлений по отчуждению имущества бывшего гендиректора. Одно из них уже удовлетворили.

Помимо того, сейчас Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело, заведенное на должника. Его обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Общая сумма задолженности сотрудникам АО «КЧУС» ведомством не афишируется.

В связи с преднамеренным банкротством экс-гендиректора, а также в целях выплаты зарплаты работникам «КЧУС» региональная прокуратура начала проверку. В ее ходе оценят законность передачи имущества другому собственнику на сумму более 200 миллионов рублей. Результаты проверки находятся на контроле прокурора.