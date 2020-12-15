В Кирове легковушка влетела под ГАЗель: один человек погиб

От удара кузов иномарки оказался смят под малотоннажным грузовиком. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошло смертельное ДТП: иномарка столкнулась с ГАЗелью. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Автомобильная авария произошла в понедельник утром, 14 декабря, около дома № 111 на улице Щорса. По предварительной информации, 33-летний водитель Nissan Tiida врезался во встречную ГАЗель. От удара кузов иномарки оказался смят под малотоннажным грузовиком. В результате аварии погиб водитель Nissan Tiida.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и пять получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сунском районе легковушка попала под грузовик. Подробнее здесь.