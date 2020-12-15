В Кировскую область доставили новую партию «Спутника V»

За выходные дни 170 жителей области получили первый компонент вакцины «Спутник V». Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область доставили еще 700 доз вакцины «Спутник V». Сейчас они распределена по прививочным пунктам. По предварительной записи по единому номеру «122» на прививку были записаны более 1000 жителей области. Первыми на инъекцию приглашаются медицинские работники, педагоги, а также сотрудники социальной службы.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал, что прививку делают в 12 пунктах: три в городе Кирове, девять - в районах области. Полный список можно посмотреть здесь.

Известно, что за выходные дни 170 жителей области получили первый компонент вакцины «Спутник V». Следующую инъекцию второй частью препарата им сделают через 21 день, а выработка иммунитета к коронавирусу происходит через три недели после введения второго компонента вакцины.