В Кирове школа №51 закрыта на карантин

Остальные муниципальные школы Кирова продолжают работать в очном режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове учащиеся школы №51 переведены на дистанционное обучение. Решение принято в соответствии с предписанием Роспотребнадзора из-за сложной эпидемиологической ситуации в учебном заведении.

Администрация школы сообщила, что школьники будут находиться дома с 15 по 24 декабря. Онлайн-занятия планируют проводить по штатному расписанию уроков, а школьникам рекомендовано соблюдать домашний режим.

В городском департаменте образования рассказали, что остальные муниципальные школы Кирова продолжают работать в очном режиме.

- Решение Роспотребнадзора связано с эпидемиологической ситуацией в конкретном учебном заведении и принято только в отношении школы № 51, - сообщили в департаменте.