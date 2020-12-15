Кировский НИИ гематологии и переливания крови ищет доноров

Записаться на донацию, а также узнать всю необходимую информацию кировчане могут в группе НИИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди кировчан срочно ищут доноров крови. Областной НИИ гематологии опубликовал в своей группе пост с криком о помощи. Добровольцев среди жителей города слишком мало.

- Обстоятельства складываются так, что в ближайшее время для лечения наших пациентов с онкологическими заболеваниями крови ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДОНОРЫ крови и тромбоцитов любой групповой и резус принадлежности, - сказано в посте.

Требования к будущим донорам очень простые - возраст от 18 лет, наличие паспорта РФ и временной либо постоянной регистрации в Кирове не менее шести месяцев. Однако имеется весьма внушительный список противопоказаний, который следует тщательно изучить перед тем, как решиться на этот шаг. Записаться на донацию, а также узнать всю необходимую информацию кировчане могут в группе НИИ, а также по телефонам: 54-25-43, 54-00-64.