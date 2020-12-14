Кировчане останутся без света 15 декабря

Большинство кировчан останутся без света на весь рабочий день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В десятках кировских домов вновь погаснет свет. Временно, конечно. О запланированных на 15 декабря отключениях электричества оповестило АО «Горэлектросеть».

Как всегда, время отсутствия света в домах будет варьироваться в зависимости от района. Центр города на этот раз практически не будет задет. Самые удачливые лишатся электричества всего на час - кто-то с утра, кто-то днем. Жителям Порошино и Коминтерна не повезет - у них свет отключат на весь рабочий день. Советуем запастись свечами и зарядить все необходимы гаджеты заранее.

Посмотреть точный график отключения на вторник, 15 декабря, можно на картинках ниже.

Самые везучие лишатся электричества всего на час. Фото: geskirov.ru