Кировчанин вломился в магазин и спрятался там от правоохранителей

Сотрудники Росгвардии задержали ночного посетителя и передали полиции. Фото: vk.com/club150428796

В Нововятске 29-летний мужчина залез в магазин - вероятнее всего, за едой. Нашли его в торговой точке сотрудники Росгвардии. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал о срабатывании пожарно-охранной сигнализации поступил из магазина на улице Советской 14 декабря, в 00.15. На место немедленно выехала группа задержания. Внимание правоохранителей привлек поврежденный замок на двери запасного выхода. Стало ясно, что внутри, скорее всего, кто-то есть. Так оно и оказалось.

В магазине после недолгих поисков обнаружили спрятавшегося мужчину. Что он делал в торговой точке, ночной посетитель объяснить не смог. Росгвардейцы вызвали полицию, которой и передали ранее судимого кировчанина.