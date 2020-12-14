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В Лебяжье мужчина ударил ножом свою жену

Ссора между супругами перешла в поножовщину
Маргарита Акагиева
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Полиция задержала 34-летнего мужчину. Теперь на него заведено уголовное дело.

Полиция задержала 34-летнего мужчину. Теперь на него заведено уголовное дело.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Лебяжье мужчина попытался зарезать свою жену. Информацию сообщает областное УМВД.

О произошедшем полиции сообщили медики, приехавшие на вызов к пострадавшей. Как оказалось, супруги поссорились, и мужчина в пылу конфликта ударил свою жену ножом в грудь. Она выжила, но получила тяжелое ранение. 33-летнюю женщину срочно госпитализировали, а ее мужа задержали и доставили в полицию.

Сейчас на 34-летнего мужчину завели уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Все обстоятельства произошедшего, а также мотивы и причины, устанавливают следователи. Жителю Лебяжья грозит до десяти лет лишения свободы.

Криминал