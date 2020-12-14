В Кирове появилась «Аллея счастья»

Активисты установили шахматные столы в парке им. Горького. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершили благоустройство парка им. Горького за кинотеатром «Октябрь». Работы начала в феврале текущего года инициативная группа горожан. Одна из инициаторов проекта Елена Хачатурян рассказала, что проект был полностью детищем активистов: «выбор объекта, разработка проектной документации, обивание порогов администрации, сбор подписей и средств на реализацию проекта».

- Проект «Аллея счастья» направлен на воссоздание исторической ценности парка, а также на создание уютного зеленого уголка в нашем городе, где будет приятно проводить время как одному, так и всей семьей, - пояснили организаторы.

В течение девяти месяцев заброшенный уголок Кирова обретал новый вид. За это время активистам удалось обновить брусчатку, установить новые лавочки, урны и шахматные столы, а также высадить кустарники.

В территориальном управлении по Ленинскому району сообщили, что сейчас проходит процедура передачи малых архитектурных форм в муниципальную собственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте