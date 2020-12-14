Владимир Бакин «провалился» в рейтинге глав законодательных собраний

Владимир Бакин возглавляет областной парламент с 2019 года. Фото: zsko.ru

Компания «Медиалогия» подготовила ежемесячный рейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за ноябрь.

Председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Бакин «провалился» в рейтинге на три позиции и занял 73 место из 85. Показатель МедиаИндекса - 231.

Падение в рейтинге связано с уменьшением активности спикера ОЗС в публичном пространстве. На это могли повлиять два фактора: работа парламента в непростых условиях в период пандемии коронавируса, а также отсутствие значимых вопрос в повестке на ноябрьской сессии. Единственный действительно важный вопрос на пленарке - принятие в первом чтении областного бюджета на 2021 год.

Отметим, что в октябре рейтинг Владимира Бакина значительно «подрос» - на шесть позиций. Усиление было связано с принятием на октябрьской сессии противоречивого законопроекта о сокращении числа народных избранников. Данная инициатива получила широкое обсуждение, как на региональном уровне, так и на федеральном. Несмотря на негативный настрой оппозиции, аппарату ОЗС удалось сформировать положительное мнение у населения региона.