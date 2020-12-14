Кировчанин попытался ограбить магазин и погорел на собственной жадности

Мужчина набрал продуктов, алкоголя и средств гигиены на сумму в более чем шесть тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове воришка погорел на собственной жадности. Он залез в магазин за едой, что ему успешно удалось провернуть, однако одного захода показалось мало. Повторная вылазка закончилась встречей с охранниками торговой точки. Информацию сообщает прокуратура Первомайского района города Кирова.

Инцидент произошел в одну из августовских ночей уходящего года. 27-летний кировчанин проник в один из магазинов на улице Проезжей, взломав запирающее устройство входной двери запасного выхода. С полок он набрал еды и алкоголя на сумму в 3455 рублей, сложил в пакет и спрятал в кусты у магазина. Однако ему показалось, что награбленного маловато, и он вернулся обратно. Набрав еще еды и средств гигиены на 2850 рублей, мужчина, довольный собой, направился к выходу. Кого он там не ожидал встретить, так это сотрудников охраны, которые и задержали жадного воришку.

Мужчине вменили покушение на кражу (поскольку смыться с награбленным он не успел) с незаконным проникновением в помещение. С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств суд вынес приговор: восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.