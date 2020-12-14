Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшую неделю от коронавируса скончались восемь человек

В тяжелом состоянии сейчас находятся 125 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 236 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 434 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 4281 житель области, у 3825 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3449 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 456 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 125 пациентов с коронавирусом, 29 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 12319 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3078 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 604 жителя региона.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 211 (+1) человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,01% (средний по России - 1,77%). За минувшую неделю от COVID-19 скончались восемь человек.

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.