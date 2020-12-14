Депутат ОЗС Вячеслав Ягдаров досрочно сложит мандат

Депутат ОЗС Кировской области Вячеслав Ягдаров расстрелял двух охотничьих собак. Фото: zsko.ru

Депутат Вячеслав Ягдаров досрочно покинет областное Законодательное собрание. Вопрос о прекращении его полномочий рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Сложить мандат Ягдаров вынужден из-за окончательного обвинительного приговора за жестокое обращение с животными.

Напомним, что резонансное дело потрясло всю Кировскую область перед самым Новым годом. 29 декабря 2019 года в соцсетях появилось видео, где охотник из Зуевского района Андрей Рогачев рассказывает, что его собак убили. Хладнокровно расстреляли из ружья. И называет имя виновника: депутат областного Заксобрания Вячеслав Ягдаров. Подробнее здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте