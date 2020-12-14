В Афанасьевском районе столкнулись два грузовика: один человек погиб

Бесправник на ГАЗели врезался во встречный грузовик ГАЗ. Фото: vk.com/gibdd43

В автомобильной аварии в Афанасьевском районе погиб водитель малотоннажного грузовика. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в воскресение утром, 13 декабря, на 12-ом километре автодороги Афанасьево - Гордино. По предварительной информации, 28-летний бесправник на ГАЗели врезался во встречный грузовик ГАЗ.

Авария произошла в воскресение утром. Фото: vk.com/gibdd43

В результате происшествия водитель ГАЗели погиб, водитель и два пассажира автомобиля ГАЗ-53Б получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

С 11 по 13 декабря на территории Кировской области произошло 15 ДТП, в которых 7 человек погибли и 27 получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Котельничском районе столкнулись легковушка и грузовик: три человека погибли. Подробнее здесь.