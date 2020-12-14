За три дня на кировских дорогах задержали 28 пьяных водителей

За три дня кировские гаишники поймали более 900 нарушителей ПДД. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшие выходные на кировских дорогах поймали 941 правонарушителя. Традиционную статистику приводит областная ГИБДД.

С 11 по 13 декабря 2020 года сотрудникам ведомства попались 28 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Кроме того, встретились гаишникам и бесправники - в таком же количестве. За три дня на дорогах области остановили 28 лишенных либо не имеющих прав управления автомобилем кировчан.

Ведомство напоминает, что за пьяное вождение либо отказ от медосвидетельствования положено наказание - штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное же нарушение грозит уже вполне реальный срок.

Госавтоинспекция Кировской области просит жителей региона сообщать о неадекватных водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.