Два человека погибли: в Сунском районе легковушка попала под грузовик

От удара легковушку буквально смяло под многотонной фурой. Фото: vk.com/gibdd43

В Сунском районе произошло смертельно ДТП: иномарка столкнулась с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем в пятницу, 11 декабря, на 94-ом километре трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны. По предварительной информации, 42-летний водитель Kia Ceed врезался во встречный грузовик DAF. От удара легковушку буквально смяло под многотонной фурой.

В результате аварии погибли два человека: водитель легковушки и 38-летняя женщина-пассажир.

С 11 по 13 декабря на территории Кировской области произошло 15 ДТП, в которых 7 человек погибли и 27 получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Котельничском районе также столкнулись легковушка и грузовик: три человека погибли. Подробнее здесь.