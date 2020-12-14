Жители бьют тревогу: в Кирово-Чепецком районе произошла массовая гибель рыбы

Фотографии экологического бедствия появились в группе «Киров без цензуры». Фото: vk.com/kpkirov

Жители Кирово-Чепецкого района обеспокоены экологической ситуацией в селе Пасегово. Недавно в местном пруду произошла массовая гибель рыбы. Фотографии экологического бедствия появились в группе «Киров без цензуры».

Жители поселка рассказали, что осенью от пруда исходил неприятный тухлый запах, а сейчас произошел массовый мор рыбы.

- Скоро совсем население отравят, - рассказали местные жители. - Раньше такой был чистый пруд. А теперь что творится! Кошмар! Подо льдом мертвой рыбы в разы больше.

По мнению автора поста, виной всему предприятие, которое может сливать отходы в пруд.

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