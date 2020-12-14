В Кирове разыскали шестилетнего мальчика, которого похитил собственный отец

Судебные приставы разыскали мальчика и вернули его матери. Фото: r43.fssp.gov.ru

В Кирове разыскали шестилетнего ребенка, которого спрятал от матери собственный отец. Информацию сообщило региональное УФССП. По данным ведомства, найти мальчика получилось благодаря содействию судебных приставов из Нижегородской области.

Подробностей поиска, как и нахождения, ведомство не афиширует. Известно лишь то, что ребенка передали матери по решению суда.

- Мы благодарим за помощь Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, всех неравнодушных граждан, коллег из Управления МВД России по Кировской области, следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области и территориальных органов ФССП России, а также региональные и федеральные средства массовой информации, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, об истории стало известно в начале декабря. Родители шестилетнего Вадима Тимохина живут раздельно, и мальчик находился у матери. В конце осени отец взял сына на свидание, а домой ребенок уже не вернулся. Его местонахождение мужчина тщательно скрывал. К счастью, мальчика удалось найти и вернуть матери.