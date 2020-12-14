Прогноз погоды в Кирове с 14 по 18 декабря: снег, снег и еще раз снег

На грядущей рабочей неделе ожидается по-настоящему зимняя снежная погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

На предстоящей неделе погода может стать по-настоящему зимней. «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила традиционный прогноз на грядущие рабочие дни. Спойлер: обязательно надевайте шапку!

В понедельник, 14 декабря, температура воздуха в течение дня будет варьироваться от -14 до -10 - жить все еще можно. Погода обещает быть облачной, но без осадков. Сильного ветра тоже не предвидится. Внимание: ожидается высокое атмосферное давление - до 760 мм ртутного столба.

Во вторник, 15 декабря, никаких особых изменений не предстоит. Температура днем составит максимум -15 градусов. А вот около 16 часов ожидается снегопад, который продлится до самой ночи. Атмосферное давление все еще повышенное.

В среду, 16 декабря, ощутимо потеплеет - до -8 градусов. Всю ночь будет идти снег, днем же синоптики обещают преимущественно без осадков. Сильного ветра не ожидается.

Четверг, 17 декабря, встретит похолоданием до -17 градусов. До обеда осадков не предвидится, однако с 15 часов и до самой ночи ожидается обложной снег. К счастью, погода будет безветренной. Хорошая новость - атмосферное давление наконец вернется к норме.

В пятницу, 18 декабря, снегопад прекратится. В течение дня синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Температура воздуха - от -11 до -14 градусов. Сильного ветра все еще не ожидается, а вот атмосферное давление вновь пойдет на подъем, так что берегите себя.

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