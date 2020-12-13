В Кирове росгвардейцы задержали пьяного лихача

Мужчину задержали, а после передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове сотрудники Росгвардии остановили наглого нарушителя ПДД, оказавшегося пьяным. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

На «Шумахера» на «Ниссане» правоохранители наткнулись на днях во время патрулирования города, около часа ночи. Автомобиль двигался по улице Комсомольской, нагло нарушая ПДД - задевая бордюры и то и дело выезжая на встречную полосу. Весь задор лихача сошел на нет, стоило ему заметить машину росгвардейцев. Он тут же свильнул в первый попавшийся двор, бросил машину и попытался сбежать уже на своих двоих. Однако далеко ему уйти не удалось.

Как и следовало ожидать, от мужчины весьма заметно пахло алкоголем. Росгвардейцы задержали пьяного водителя и передали его прибывшим на место сотрудникам ДПС. Теперь 29-летним любителем нетрезвой езды займется полиция.