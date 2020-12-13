Директор уржумского предприятия задолжал своим сотрудникам почти полмиллиона рублей

С сентября по ноябрь предприниматель не выдавал зарплату своим сотрудникам. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Уржумском районе сотрудники предприятия два месяца не видели свою зарплату. Как сообщает областная прокуратура, сейчас этот вопрос уже решен - благодаря вмешательству вышеупомянутого ведомства.

Как установила проверка, руководитель МУП «Уржум-град» с сентября по ноябрь не выдавал зарплату своим работникам. 36 сотрудников остались без денег. В результате общая сумма задолженности перед рабочими превысила отметку в 400 тысяч рублей.

Прокурор Уржумского района внес представление руководителю предприятие, а также возбудил дело об административном правонарушении. Материалы направили в региональную Госинспекцию труда. Теперь нерадивому руководителю грозит штраф. Что до задолженности, то после вмешательства прокуратуры сотрудники предприятия наконец получили свою зарплату.