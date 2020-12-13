В Кирове полиция и Роспотребнадзор опечатали ночной клуб

Здание опечатали сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Фото: vk.com/kpraktik

В Кирове прикрыли один из ночных клубов. 11 декабря здание опечатали полиция и Роспотребнадзор. Об этом сообщили владельцы заведения в своей группе ВКонтакте.

- На следующей неделе состоится суд по дальнейшей судьбе К — П. Надеемся на лучшее развитие событий, - говорится в посте клуба.

Мнения кировчан в комментариях разделились. Кто-то счел решение несправедливым и неприемлемым. Однако большинство все равно считает, что владельцы заведения получили то, что заслужили:

- Меньше тус во время запрета надо было устраивать! Гении.

- Устраивать концерты во время ковида, пока люди заражаются сотнями каждый день и каждый день умирают из вас, это нормально?

Напоминаем, что по действующему постановлению регионального правительства в барах, клубах и ресторанах запрещено проводить развлекательные мероприятия в ночное время. Вполне возможно, что несоблюдение этого правила и привело к такому исходу.