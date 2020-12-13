Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заболел 241 человек

За сутки врачи выявили в Кировской области более двухсот новых заболевших.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 241 новый случай заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 570 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В инфекционных госпиталях сейчас находятся 4167 жителей области, у 3703 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3408 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 464 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 124 пациента с коронавирусом, 28 из них - на ИВЛ.
В домашних условиях проходят лечение 14400 пациента.
За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 6261 исследование на COVID-19. На КТ обследовали 622 жителей региона.
За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 210 (+1) человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,01% (средний по России - 1,77%).
Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.