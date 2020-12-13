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В десятках кировских домов пропадет электричество 14 декабря

Начало недели ознаменуется уже традиционным отключением электричества
Софья Михерская
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Местами свет отключится на весь рабочий день, так что советуем запастись свечами.

Местами свет отключится на весь рабочий день, так что советуем запастись свечами.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В начале новой недели десятки домов в Кирове традиционно останутся без света. 14 декабря по городу точечно пройдут заранее запланированные отключения электроэнергии. Информацию передает АО «Горэлектросеть».

В основном, свет пропадет в домах жителей поселков и отдаленных районов. Кировчан, живущих в центре города, отключения практически не коснутся. Однако некоторые все-таки пострадают. К примеру, жителям дома №29 по улице Блюхера и обитателям поселка Новый - больше всех: у них электричество отключат всего на час. У проживающих на улицах Карла Маркса и Ленина - на полтора-два. Больше всех не повезет жителям домов по улицам Упита, Московской, Социалистической и еще нескольких - у них свет пропадет на весь рабочий день.

Поэтому советуем заранее зарядить необходимые гаджеты и даже запастись свечами - на всякий случай. Полный график отключения электричества на 14 декабря можно посмотреть здесь.