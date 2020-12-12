В Кировской области за нарушение антиковидных мер предприниматели заплатят 3 млн 650тысяс рублей

В торговых центрах нужно использовать средства индивидуальной зашиты - маски и перчатки. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 25 марта по 10 декабря 2020 года специалисты Роспотребнадзора Кировской области в ходе неплановых проверок выявили 738 нарушений режима ограничений, связанных с распространением коронавируса. Во всех случаях сотрудники ведомства составили протоколы, на основании которых суды вынесли 90 решений о назначении административных штрафов на сумму 3 млн 650тыс. 500 рублей, 166 предупреждений и устных замечаний, 28 решений о приостановлении деятельности.

Сейчас Роспотребнадзор проводит 90 внеплановых проверок торговых точек, предприятий общественного питания и организаций, предоставляющих парикмахерские услуги и осуществляющих пассажирские перевозки.

Основное нарушение - отсутствие контроля со стороны руководителей и непонимание важности соблюдения режимных моментов со стороны работников.

Роспотребнадзор напоминает жителям области, что в любых общественных местах, в том числе в торговых центрах нужно использовать средства индивидуальной зашиты - маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а также использовать кожные антисептики.

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