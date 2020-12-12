Жители Кировской области смогут сократить путь по пяти ледовым дорогам

На сегодняшний день действует пешеходная ледовая в городе Котельниче. Фото: МЧС России по Кировской области

В Кировской области зимой 2020-2021 года планируют открыть 5 ледовых дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Переправиться по льду на автомобиле можно будет:

в селе Сорвижи Арбажского района;

в районном центре, пгт Лебяжье;

в городе Котельниче;

в деревне Тюм-Тюм и селе Русский Турек Уржумского района.

Отметим, что по пешеходной ледовой переправе в городе Котельниче можно перейти уже сейчас, а вот автомобильную наморозят позднее.

ВАЖНО!

С нового года вступают в силу изменения в «Правила пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации». Приказ МЧС России устанавливает единые требования по организации и оборудованию ледовых и лодочных переправ, а также наплавных мостов. Контролируют соблюдение правил территориальные подразделения Госинспекции по маломерным судам МЧС России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте