Жители Кировской области смогут сократить путь по пяти ледовым дорогам

На сегодняшний день действует пешеходная ледовая в городе Котельниче. Фото: МЧС России по Кировской области
В Кировской области зимой 2020-2021 года планируют открыть 5 ледовых дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Переправиться по льду на автомобиле можно будет:
в селе Сорвижи Арбажского района;
в районном центре, пгт Лебяжье;
в городе Котельниче;
в деревне Тюм-Тюм и селе Русский Турек Уржумского района.
Отметим, что по пешеходной ледовой переправе в городе Котельниче можно перейти уже сейчас, а вот автомобильную наморозят позднее.
ВАЖНО!
С нового года вступают в силу изменения в «Правила пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации». Приказ МЧС России устанавливает единые требования по организации и оборудованию ледовых и лодочных переправ, а также наплавных мостов. Контролируют соблюдение правил территориальные подразделения Госинспекции по маломерным судам МЧС России.
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