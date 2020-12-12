«Ее Величество - Семья»: в Кировской области назвали победителей регионального этапа

У Анны Вадимовны и Михаила Петровича Ворожцовых, победителей в номинации «Моя семья в родном краю», двое сыновей и дочка: Иван, Федор и Мария (слева направо). Фото: предоставлено семьей Ворожцовых

В Кировской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Ее Величество - Семья». Участие в нем приняли более 70 семей со всего региона.

Конкурс традиционно проходил по нескольким номинациям. Кировчане отдали предпочтение номинациям «Счастливые мгновения семьи», «Семейная реликвия», «Моя семья в родном краю» и «Семейное доброе дело». По этим направлениям поступило больше всего творческих работ. В текущем году в конкурсе участвовали два клуба молодой семьи.

В номинации «Семейное доброе дело» победителями стала семья Коробейниковых из Кирова. Они в свободное время проводят акции по сбору вторсырья.

Первое место в номинации «Моя семья в родном краю» отдали Ворожцовым из Верхошижемского района. О нескольких поколениях и знаменитых представителях этой творческой семьи «Комсомолка» уже рассказывала.

Семья Галиуллиных из Кирова превзошла всех конкурентов в номинации «Семейная реликвия». Увлекаясь автотуризмом, Галиуллины побывали во многих уголках России и других странах. Галиуллины интересуются памятниками истории и культуры.

В номинации «Семьи связующая нить» лучшими стали Журавлевы из Свечинского района. Они на машине посетили немало городов - Пермь и Кунгурские пещеры, Ярославль и Кострому, а также город-герой Волгоград.

В номинации «Семейный здоровый образ жизни» победили Волченковы из Кирова, а в номинации «Семейные увлечения» первое место у Мишариных из Слободского района.