По Кирову ходит «новогодний» троллейбус

Водитель одной из машин, Юрий Дашков, решил создать новогоднее настроение жителям областного центра. Фото: admkirov.ru

Очень повезло кировчанам, которые ездят на троллейбусе маршрута № 8. Водитель одной из машин, Юрий Дашков, решил создать новогоднее настроение жителям областного центра.

- Мы вместе с кондуктором попытались сделать так, чтобы, оказавшись в салоне троллейбуса, пассажир перенесся в новогоднюю эпоху советского времени, - говорит Юрий. - Часть окон превратили в большой экран, на котором можно увидеть героев легендарных кинолент, мультфильмов и сказок.

А сам салон водитель украсил новогодними игрушками и праздничной иллюминацией. Стоит отметить, что свой троллейбус Юрий Дашков украшает ежегодно ко Дню Победы и к Новому году.

Как рассказал сам креативный водитель, раньше он работал учителем физкультуры и ставил для себя задачу не просто провести, но и подарить радость детям от занятий. И сейчас старается создать у пассажиров во время поездки в общественном транспорте позитивное новогоднее настроение.

И помогает в этом не только праздничное оформление: для создания новогодней атмосферы Юрий включает в салоне троллейбуса музыку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте