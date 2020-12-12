Прогноз погоды на 12 и 13 декабря в Кирове: пасмурно, но спокойно

Морозов на выходных не ожидается, но и солнца ждать не стоит.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в грядущие два дня отнюдь не порадует кировчан теплом. «Комсомолка» с помощью сервиса Яндекс.Погода публикует прогноз на выходные дни.
Суббота, 12 декабря, обещает быть пасмурной и холодной. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от -14 до -16 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра.
В воскресенье, 13 декабря, видимых изменений не предвидится. Разве что ожидается легкое потепление - до -10 градусов днем и -13 ночью. Погода будет все так же пасмурной, но спокойной - без сильного ветра и снега. В общем, не замерзнем - особенно если оденемся потеплее.
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