Прогноз погоды на 12 и 13 декабря в Кирове: пасмурно, но спокойно

Морозов на выходных не ожидается, но и солнца ждать не стоит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в грядущие два дня отнюдь не порадует кировчан теплом. «Комсомолка» с помощью сервиса Яндекс.Погода публикует прогноз на выходные дни.

Суббота, 12 декабря, обещает быть пасмурной и холодной. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от -14 до -16 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра.

В воскресенье, 13 декабря, видимых изменений не предвидится. Разве что ожидается легкое потепление - до -10 градусов днем и -13 ночью. Погода будет все так же пасмурной, но спокойной - без сильного ветра и снега. В общем, не замерзнем - особенно если оденемся потеплее.

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