Делать прививки жителям Кировской области от COVID-19 будут 12 и 13 декабря

В грядущие субботу и воскресенье кировчан начнут прививать от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировскую область наконец поступила вакцина от COVID-19. По сообщению пресс-службы регионального правительства, прививать население начнут в предстоящие выходные - 12 и 13 декабря.

В нашу область поступили 200 доз вакцины. Сейчас они находятся в фармакологической организации, и за пятницу, 11 декабря, их должны распределить по точкам, где будут прививать кировчан. Напомним, в городе будут расположены три пункта вакцинации - в поликлиниках ККДЦ на улицах Карла Маркса, Московской и Циолковского. В районах области подготовлено девять таких точек.

Вакцина состоит из двух частей, и прививаться необходимо дважды, с интервалом в три недели. Тех кировчан, кто получат первую дозу препарата, за второй придут уже во время новогодних праздников.

Напомним, в первую очередь от коронавируса будут прививать работников медицинской, образовательной и социальной сферы. На данный момент на вакцинацию записаны 1005 жителей Кировской области. Все они соответствуют необходимым критериям: лица возрастом от 18 до 60 лет, не имеют хронических заболеваний, не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и на данный момент здоровы. Противопоказаниями для процедуры являются беременность и грудное вскармливание, аллергические реакции, обострение хронических заболеваний либо острые инфекционные заболевания.

Встать в очередь на вакцинацию от COVID-19 можно, зарегистрировавшись по номеру 122 (добавочная кнопка 4). Новых записавшихся привьют со следующим поступлением препарата в регион.