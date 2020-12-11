Пострадали три человека: на перекрестке в Кирове столкнулись такси и легковушка

На перекрестке улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта столкнулись два автомобиля Lada Kalina и Geely. Фото: vk.com/gibdd43

В аварии с такси в центре Кирова пострадали три человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В пятницу, 11 декабря, на перекрестке улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта столкнулись два автомобиля Lada Kalina и Geely. От удара такси отбросило на фонарный столб.

В результате ДТП три человека получили травмы: оба водителя и пассажир такси. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, уточнют причины аварии.

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