«Вятский тюремный замок» может переехать за город

Вятский тюремный замок был выстроен в течение 1834-1836 годов. Фото: 43.fsin.gov.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поддержал инициативу заместителя председателя Законодательного собрания Романа Титова и депутата Федора Киселева о переносе СИЗО №1 за пределы города. Речь идет о пилотном проекте, который разрабатывает Минюст РФ.

В письме, адресованном депутатам, Игорь Васильев соглашается с разумностью высказанной идеи.

- В случае внесения изменения в федеральную программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» правительство Кировской области в рамках своих полномочий обеспечит необходимое содействие ФСИН в реализации пилотного проекта.

По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, реформа позволит убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов, сформировав тем самым для этого отдельные площадки. Кроме того, Константин Анатольевич подчеркнул, что система ФСИН должна стать более гуманной, а в центре внимания работы ее сотрудников должен стать человек.

- Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной, - подчеркнул министр юстиции.

По мнению некоторых правозащитников и адвокатов, вынесение СИЗО за пределы городов усложнит работу следователей и защитников, которым придется тратить больше времени на дорогу до изоляторов. Кроме того, это может негативно сказаться и на правах заключенных, так как оказание высококачественной медицинской помощи затруднится из-за времени в пути. Разумеется, снизится и уровень общественного контроля над местами принудительного содержания.

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