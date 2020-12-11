Для кировских автомобилистов ограничили проезд по перекрестку улиц Труда и Свободы

До конца года движение транспорта по этому участку дороги ограничено. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно ограничат движение транспорта по улице Труда, близ ее пересечения с улицей Свободы. Информацию об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы. Временное дорожное покрытие обещают восстановить к 30 декабря, а окончательно благоустроить территорию - к 1 июня 2021 года. Автомобилистов просят планировать свой маршрут с учетом проведения работ.

Теруправление Первомайского района сообщает, что подрядчик установит в рабочей зоне железобетонные блоки, чтобы водители не пытались объехать ее по тротуару. Кировчанам также напомнили, что за выезд на пешеходную зону положен штраф.

Это не единственная улица в городе, которую перекроют до Нового года. До 30 декабря движение ограничат на участке дороги возле дома №12 по улице Мельничной. Причина - прокладка сетей водоснабжения и канализации.