Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявили еще 242 случая болезни

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 117 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 11 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 242 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 617 жителей области.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 4065 жителей области, у 3592 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3370 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 473 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 117 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 13822 пациента.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 6321 исследование на COVID-19. На КТ обследовали 701 жителя региона.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 208 (+1) человека. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,01% (средний по России - 1,77%).

Рецепты на бесплатные лекарства выписаны 24336 пациентов с диагнозом «коронавирус», 13538 из них уже получили препараты.

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.