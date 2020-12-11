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Экономика

В бюджет Кировской области поступило 353 миллиона рублей за счет штрафов

В министерстве финансов подвели итоги за 11 месяцев 2020 года
Виктор КарповВиктор Карпов
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Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 11,4 млрд рублей.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 11,4 млрд рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

За одиннадцать месяцев текущего года доходы регионального бюджета составили 29,8 млрд рублей или 89,1% к годовому плану. Такие данные озвучили в министерстве финансов Кировской области.

Структура собственных доходов бюджета распределилась следующим образом:

- налоговые поступления - 95,5% или 28,4 млрд рублей;

- неналоговые поступления - 4,5% или 1,3 млрд рублей.

Налоговые доходы обеспечили поступления:

- на физических лиц - 11,4 млрд рублей ;

- на прибыль - 5,1 млрд рублей;

- акцизы - 5,7 млрд рублей;

- УСН - 2,4 млрд рублей;

- транспортный налог - 1,1 млрд рублей.

Неналоговые доходы поступили за счет платежей за использование лесов (821,8 млн рублей), а также от штрафов (353,5 млн рублей) и от использования имущества (63 млн рублей).

Доходы областного бюджета на 2021 год запланированы в объеме 65,9 млрд рублей, расходы - 67 млрд рублей, дефицит - 1,1 млрд рублей. 17 декабря состоится пленарное заседание ОЗС. На нем депутатам предстоит рассмотреть предложения, внесенные в проект бюджета на 2021 год, а также утвердить главный финансовый документ области.