Предприятие Кировской области заплатит 468 тысяч рублей за вред, причиненный охотничьим ресурсам

Охотники незаконно добыли 26 куниц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации природоохранной прокуратуры Кировской области, в ООО «Кристалл», которое на основании соглашений с региональным министерством охраны окружающей среды занимается охотой на территории Кильмезского района, была проведена проверка.

Выяснилось, что предприятие выдавало физическим лицам разрешения на добычу животных. Но при этом ООО «Кристалл» незаконно превысило утвержденные нормы: «допустимое изъятие охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита, составляет до 35% от численности животных».

В результате охотники незаконно добыли 26 особей куницы, тем самым нанеся значительный вред окружающей среде. Природоохранная прокуратура направила иск в суд с требованием о компенсации. Рассмотрев дело, судья оштрафовал фирму на 468 тысяч рублей. Все средства будут направлены в бюджет Кильмезского района.

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