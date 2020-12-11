Во время пожара в Лузе погибла пенсионерка

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Лузе по факту пожара, в результате которого погибла женщина, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Трагедия произошла в четверг, 10 декабря, в городе Лузе. Огонь вспыхнул днем в одной из квартир на улице Виноградова. По предварительной информации возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело 81-летней хозяйки дома.

В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего. Назначены экспертизы, которые помогут установить причины пожара и смерти пенсионерки. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.