Кировчанин украл с карты таксиста 10 тысяч рублей, притворившись пассажиром

Злоумышленник обманом выманил у таксиста данные банковской карты, после чего украл с нее деньги. Фото: pixabay.com

В Кирове мужчина украл у таксиста 10 тысяч рублей. Информацию об этом сообщило областное УМВД.

На днях в полицию обратился кировчанин с заявлением: с его карты похитили деньги. Как выяснилось, мужчина, работая таксистом, принял заказ: забрать клиента из аэропорта в город. В начальном пункте пассажира не оказалось, однако он заботливо отзвонился и сообщил, что опаздывает, попросив подождать. И даже согласился оплатить время ожидания. А для этого попросил водителя сообщить реквизиты карты. Таксист доверчиво согласился и передал данные, после чего ожидаемо лишился своих денег.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Кировчанам напоминают: не сообщайте данные своих банковских карт посторонним! Для того, чтобы перевести вам деньги, достаточно лишь номера, указанного на лицевой стороне карты. Вся остальная информация конфиденциальна и для транзакции не требуется.

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