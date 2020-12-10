В работу кировского общественного транспорта внесут изменения

Особых изменений в работе городских автобусов не предвидится. Фото: admkirov.ru

Как сообщает департамент городского хозяйства, в 2021 году с городских дорог исчезнут автобусы маршрута №30. Решение обусловили нерентабельностью его содержания.

Так, маршрут №30, ведущий от Коминтерна до Октябрьского проспекта, ввели в начале 2020 года «в помощь» маршруту №33. Однако, как оказалось, спросом он не пользуется, поэтому его решили отменить.

Кроме того, изменился автобусный маршрут №19 - по просьбам горожан его продлили до деревни Сергеево. Теперь в этот населенный пункт общественный транспорт будет ходить круглый год, а не только в зимний период, как ранее.

В остальном же система общественного транспорта в Кирове в 2021 году не изменится. Увеличивать выходы машин на линию не планируют, как и сокращать интервалы движения. Однако снижать количество общественного транспорта также не собираются.