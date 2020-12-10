Кировчан осудят за кражу 350 литров дизельного топлива

Приятели успели наворовать топлива на 12 тысяч рублей. Фото: кировскийло.пфоут.мвд.рф

В Кирове осудят двоих предприимчивых мужчин, укравших дизельное топливо. Информацию сообщает областной линейный отдел МВД на транспорте.

Как выяснилось, в сентябре уходящего года двое друзей, жители Кировской области 35 и 38 лет, захотели легкой наживы. Целью стало дизельное топливо, которое мужчины слили с баков локомотива грузового поезда на перегоне Гирсово-Великая. Кировчане успели украсть больше 350 литров ценной жидкости. Общий ущерб, по подсчетам, составил свыше 12 тысяч рублей.

На мужчин завели уголовное дело за кражу. Сейчас его расследование завершено, а материалы направлены в суд. По данной статье, кировчанам грозит до пяти лет тюрьмы для каждого.