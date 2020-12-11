В Кирове начались мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек

Кировчан приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка «Новогодняя магия – 2021!». Фото: admkirov.ru

С 7 по 18 декабря в центре местной активности микрорайона Радужный открыта информационная рубрика «Мастерская Деда Мороза» по созданию поделок на Новый год. Информация будет выкладываться в официальной группе ЦМА в соцсети. https://vk.com/club147199061.

Цель акции - познакомить кировчан с различными технологиями изготовления новогодних игрушек и помочь родителям изготовить их вместе с детьми. Кроме того, горожан приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка «Новогодняя магия – 2021!».

Фото готовых работ принимаются до 22 декабря на электронную почту tcmakirov@mail.ru с указанием ФИО, возраста ребенка и контактного телефона. На конкурс принимаются детские рисунки, тематика которых должна быть связана с зимой и новогодними праздниками.

Для жителей Октябрьского района в центре местной активности проведут серию мастер-классов по созданию новогодних украшений из подручных средств.

Готовые поделки украсят подъезды и входные группы в рамках смотра-конкурса по новогоднему оформлению дворовой территории Октябрьского района.

Мероприятия пройдут: 10 декабря в 18.00, 16 декабря в 13.00 и 17 декабря в 16.00 в группе ВКонтакте Центра местной активности 13 округа. С 7 по 18 декабря в центре местной активности микрорайона Радужный открыта информационная рубрика «Мастерская Деда Мороза» по созданию поделок на Новый год. Информация будет выкладываться в официальной группе ЦМА https://vk.com/club147199061.

Цель акции - познакомить кировчан с различными технологиями изготовления новогодних игрушек и помочь родителям изготовить их вместе с детьми.

Кроме того, горожан приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка «Новогодняя магия – 2021!».

Фото готовых работ принимаются до 22 декабря на электронную почту tcmakirov@mail.ru с указанием ФИО, возраста ребенка и контактного телефона. На конкурс принимаются детские рисунки, тема которых должна быть связана с зимой и новогодними праздниками.

Для жителей Октябрьского района в центре местной активности проведут серию мастер-классов по созданию новогодних украшений из подручных средств.

Готовыми поделками украсят подъезды и входные группы в рамках смотра-конкурса по новогоднему оформлению дворовой территории Октябрьского района.

Мероприятия пройдут: 10 декабря в 18.00, 16 декабря в 13.00 и 17 декабря в 16.00 в группе ВКонтакте Центра местной активности 13 округа.