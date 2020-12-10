31 декабря сделали выходным днем для кировчан

31 декабря кировчане смогут отдохнуть и подготовиться к празднованию Нового года. Фото: admkirov.ru

В Кировской области 31 декабря 2020 года объявили выходным днем. Соответствующее распоряжение уже подписал глава региона. Информацию сообщила пресс-служба областного правительства.

С инициативой в очередной раз сделать канун Нового года выходным днем обратились члены профсоюзов. Просьбу поддержали, поскольку такое решение принималось уже не раз.

Рабочий день 31 декабря переносится на субботу 26 декабря. При этом особо отметили, что указ распространяется только на государственных и муниципальных служащих. Станет ли 31 декабря выходным днем для других предприятий - решает их руководство.