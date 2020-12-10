В Кикнурском районе 57-летний мужчина сгорел в собственном доме

Пожар вспыхнул около 17 часов вечера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кикнурском районе пожар унес жизнь человека. Информацию об этом сообщил областной Следком.

Трагедия произошла 9 января около 17 вечера, в селе Шапта. Пожар вспыхнул в квартире одного из домов по улице Труда. На месте происшествия спасатели нашли тело 57-летнего хозяина жилища. Вполне возможно, что он и мог быть виновником пожара. Сейчас предположительной причиной возгорания называют неосторожное обращение мужчины с огнем.

Сейчас назначены необходимые экспертизы для установки причин пожара и гибели хозяина квартиры. По факту его смерти проводится проверка.