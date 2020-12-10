В Кирове молодой человек на «двенашке» врезался в три машины

По счастью, никто из людей серьезно не пострадал в этой аварии. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове водитель устроил ДТП с тремя автомобилями. В результате пострадали два человека и четыре машины. Информацию передает областная ГИБДД.

Инцидент произошел в полночь 10 декабря возле дома №32 по улице Попова. ВАЗ-2112, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, врезался во встречный «Фиат Алби». На этом не закончилось - отечественная легковушка въехала в припаркованные во дворе «Чери Тиго» и «Ладу Калину». В итоге пострадали 28-летняя пассажирка «Фиата» и сам виновник торжества, 24-летний водитель «двенашки». Последний отказался от прохождения медосвидетельствования. Вполне возможно, что молодой человек был не совсем трезв. По счастью, травмы не оказались тяжелыми для пострадавших, и никого не пришлось госпитализировать.

Всего на дорогах Кировской области за минувшие сутки произошло три аварии, в которых погиб один человек и трое получили травмы.