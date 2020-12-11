«Покупая диван», мошенник обманул кировчанку на 120 тысяч рублей

Кировчанка разместила на популярных сайтах объявление о продаже за 3 тысячи рублей дивана, и у нее выманили 120 тысяч. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась жительница г. Кирова с заявлением, что у нее обманом похищены деньги.

Кировчанка рассказала, что разместила на популярных сайтах объявление о продаже за 3 тысячи рублей дивана. С ней связался «потенциальный покупатель», с которым они договорились о сделке. Вскоре кировчанке поступил перевод на карту, но не 3, а 6 тысяч. Собеседник попросил ее вернуть «ошибочно переведенные» деньги. Следуя указаниям злоумышленника, кировчанка выполнила операции, которые он ей диктовал, переведя в результате ему с помощью терминала на два номера сотовых телефонов более 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.