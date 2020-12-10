Вакцинация жителей Кировской области от COVID-19: за три дня записались более 800 человек

Прививать будут в первую очередь кировчан, состоящих в группе риска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области продолжают набор жителей, желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Запись открылась 7 декабря, и за три дня количество желающих сделать прививку достигло 845 человек. По сообщению пресс-службы областного правительства, все они соответствуют необходимым для этого критериям.

Прививаться будут в первую очередь кировчане, находящиеся в группе риска - медицинские и социальные работники, педагоги, и другие сотрудники, которым приходится часто контактировать с большим количеством людей.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по общему номеру телефону 122. Кроме того, по нему же можно вызвать на дом врача и узнать о состоянии здоровья родственников, госпитализированных с диагнозом «коронавирус».