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Коронавирус Covid-19

В Кировской области на амбулаторном лечении находятся 15405 пациентов с COVID-19

В инфекционные стационары госпитализировано 4092 человека
Алина Сашина
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Бригады скорой медицинской помощи за последние сутки выезжали на 1725 вызовов.

Бригады скорой медицинской помощи за последние сутки выезжали на 1725 вызовов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 10 декабря. Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 246 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 633 жителя области.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 4092 жителя области, у 3651 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3432 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 441 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 116 пациентов с коронавирусом, 22 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 15405 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5546 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 702 жителей региона.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 207 (+1) человека. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.02% (средний по России - 1.76%).

Рецепты на бесплатные лекарства выписаны 23718 пациентам с диагнозом «коронавирус», 13440 из них уже получили препараты.

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.