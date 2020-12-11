Губернатор Кировской области вручил медали юным героям

Игорь Васильев поблагодарил юных кировчан за проявленное мужество. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев вручил памятные медали «Юный герой нашего времени» несовершеннолетним кировчанам, проявившим мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Игорь Васильев поблагодарил юных кировчан за проявленное мужество и выразил благодарность родителям, достойно воспитавшим своих детей. Он напомнил, что церемония проходит в День Героев Отчества и год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Награждены семеро юных кировчан. Так, студент Кировского государственного колледжа строительства, экономики и права Родион Хорюшин спас своего друга, который начал тонуть во время купания в деревне Шики летом этого года. Пострадавший юноша наглотался воды и потерял сознание, поэтому Родион вместе с товарищами оказал ему первую медицинскую помощь.

12-летний Лев Соловьев из Советска помог выбраться из горящего дома своему младшему брату и его другу. А жители населенного пункта Большая гора Андрей Колотов, Владислав и Богдан Летягины спасли свою деревню от крупного пожара. В конце апреля 2019 года ребята наравне с взрослыми тушили горящую траву, а также направляли пожарных к очагам возгорания.

Церемония награждения памятной медалью «Юный герой» проводится по инициативе Кировского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Памятная медаль «Юный герой» — общественная награда, учрежденная по инициативе Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в 2018 году. Медалью награждаются несовершеннолетние, проявившие героизм при сложных жизненных обстоятельствах, спасении человеческих жизней, а также несовершеннолетние, достигшие больших высот в спорте и образовании.