В Кирове в парке имени Гагарина ищут объекты культурного наследия

Главная цель археологической разведки - выявление объектов культурного наследия. Фото: admkirov.ru

Археологическую разведку проводят в парке им. Гагарина. В территориальном управлении по Первомайскому району рассказали, что работы утверждены министерством культуры РФ. Исследованием занимаются археологи Национального музея Республики Башкортостан под руководством кандидата исторических наук Риды Руслановой.

Главная цель археологической разведки - выявление объектов культурного наследия. Если они будут обнаружены, то в проектную документацию по благоустройству парка добавят раздел об их сохранности.

Ранее на месте парка им. Гагарина находилась Верхняя площадь. В 1864 году здесь завершилось строительство Александро-Невского собора. Позже вокруг него создали сквер. Собор взорвали в 1937 году.