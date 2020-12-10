Вакцинация жителей Кировской области от COVID-19: записаны уже 636 человек

Вакцина прибудет в регион в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области продолжается запись всех желающих сделать прививку от COVID-19. В региональном Минздраве рассказали, что за два дня работы информационно-справочной службы - 122 (добавочный 4 ) на вакцинацию записалось 636 жителей региона, которые подошли по всем критериям.

В первую очередь вакциной «Спутник V» будут привиты граждане находящиеся в группе риска - медицинские и социальные работники, педагоги и другие сотрудники, которым приходится контактировать с большим количеством людей.

Вакцина прибудет в регион в ближайшее время. Во вторник, 8 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уже утверждены правила ее доставки в регионы, а главам субъектов необходимо подготовить инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все прививочные пункты. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что регион уже готов к вакцинации жителей. В области будет организовано 12 точек прививочных пунктов: три в городе Кирове, девять - в районах области. Полный список можно посмотреть здесь.

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